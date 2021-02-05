Kaf-Kaf tepetaklak

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka dün deplasmanda Esenler Erok'a 1-0 yenildi. Üstü üste 4. kez sahadan puansız ayrılan Kaf-Kaf, 29 puanda kaldı ve dün oynanan maçlarından ardından Play-Off hattından çıktı. Maçın 10. dakikasında Mustafa Değirmenci'nin sağdan ortasında arka direkte Mustafa Aşan topu penaltı noktasına kafayla çevirdi.

Barış'ın gelişine şutunda top az farkla auta gitti.



48'de sağ kanattan Battal'ın ortasında ceza alanı içinde Hakan Kuş uygun durumda topu istediği gibi kontrol edemedi. 52'de ev sahibi ekip sağdan paslaşarak ceza sahasına girdi. Enes'in sert ve düzgün plasesiyle top uzak köşeden ağlarla buluştu:

1-0. 89'da Mert'in yakından şutunda kaleci Erdoğan gole izin vermedi. 90+3'te soldan gelen ortada altı pasta Battal'ın kafasında top az farkla auta çıktı. Karşılaşma E.Erok'un 1-0 üstünlüğüyle bitti.