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ağır yaralı

Üst üste 4 karşılaşmada yenilen İzmir temsilcisi Play-Off hattının dışında kaldı, 7. sıraya geriledi

Karşıyaka ağır yaralı

6.2.2021

TFF 3. Lig 3. Grup'ta deplasmanda Esenler Erokspor'a 1-0 yenilerek art arda 4'üncü mağlubiyetini alan Karşıyaka, ilk 5'teki yerini kaybederek 7. sıraya geriledi. Son beş maçında 1 puan toplayabilen yeşil-kırmızılılar aldığı başarısız sonuçlarla taraftarlarını kahretti. 29 puanda kalan İzmir temsilcisi 3. sezonuna yaşadığı 3. Lig'de ilk kez 4 hafta üst üste sahadan puansız ayrıldı. Kaf-Kaf, Osmaniye (3-1), Erbaaspor (0-1), Isparta 32 (0-2) ve Esenler Erok karşılaşmasından puan çıkaramadı. Grubun en golcü ekiplerinden biri olan Karşıyaka son 5 müsabakada ise 2 gol atarak büyük hayal kırıklığı yaşattı. 11 Şubat Perşembe günü sahasında Gölcükspor'u konuk edecek olan Kaf-Kaf, kötü gidişine bu maçla son verip tekrar çıkışa geçmek istiyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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