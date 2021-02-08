Karşıyaka yara saracak

Misli.com Üçüncü Lig 3. Grup'ta üst üste 4 maçını kaybeden ve Play-Off hattından çıkan Karşıyaka'da gözler 11 Şubat Perşembe günü kendi sahasında oynayacağı Gölcük maçına çevrildi.

ANIL ÇIRACI DÖNDÜ

Esenler Erokspor önünde kırmızı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyen Anıl Çıracı ile sakatlığı tamamen geçen Fatih Öztekin takıma döndü. İzmir temsilcisinde sakatlığı devam eden stoper Metin Peker ise kritik karşılaşmada forma giyemeyecek. Yeşil-kırmızılı İzmir temsilcisi perşembe günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yaptığı çift antrenman ile sürdürdü. Üst üste aldığı başarısız sonuçlar üzerine takımdan ayrılan teknik direktör Soner Tolungüç'ten sonra prensip anlaşmasına varılan İbrahim Cezayir'in Gölcükspor müsabakasında sahada olması bekleniyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ