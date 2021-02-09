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Haberler Karşıyaka KSK yeni seri peşinde

KSK yeni seri peşinde

11 maçlık serisi deplasmanında biten Kaf-Kaf, saat 17.00’de ağırlayacağı rakibini mağlup edip yeni bir seriyi hedefliyor.

KSK yeni seri peşinde

9.2.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde 11 galibiyet alarak kulüp tarihinin galibiyet serisi rekorunu kıran ve geçtiğimiz cumartesi Darüşşafaka deplasmanını kaybeden Pınar Karşıyaka, bugün Türk Telekom ile karşılaşacak.

İLK MAÇTA YENİLDİ
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 17.00'deki mücadeleyi kazanmayı hedefleyen Kaf Kaf yeni bir seri başlatmayı hedefliyor. Ligde 20 haftada 16 galibiyetle ikinci sıradaki yerini koruyan yeşil-kırmızılı ekip sezonun ilk yarısında Telekom'a deplasmanda 81-61'lik skorla mağlup olmuştu. Basketbol Süper Ligi'nde bu maç dışında iki karşılaşma daha oynanacak. Aynı saatte başlayacak diğer randevuda Gazanfer Bilge Salonu'nda Büyükçekmece Basketbol ile Anadolu Efes kozlarını paylaşırken 19.30'da ise HDI Sigorta Afyon Belediyespor ile Bahçeşehir Koleji maçı oynanacak. Ligde haftanın programı şöyle: Yarın: 17.00 G.Saray-Petkimspor ,17.00 Beşiktaş Icrypex- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, 19.30 Frutti Extra Bursaspor- Darüşşafaka Tekfen, 19.30 F.Bahçe Beko-TOFAŞ, 11 Şubat Perşembe: 17.00 OGM Ormanspor-Gaziantep Basketbol.

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