Kaf-Kaf eriyor

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da işler iyi gitmiyor. Son iki sezonda Play-Off oynayıp geçen yıl 2. Lig'e dönmeyi finalde seri penaltılarla kaçıran ve bu sezonun ilk yarışında zirve yarışı veren Kaf-Kaf çöküşe geçti. 3. Lig 3. Grup'ta sezonun ilk haftalarına namağlup lider başlayan, ilk 14 maçta yalnız tek yenilgi alan KSK, ardından kötü gidişi bir türlü durduramadı. Üst üste 5. mağlubiyetini yeni teknik patronu İbrahim Cezayir yönetiminde çıktığı ilk sınavda Gölcükspor'a iç sahada 2-0 yenilerek alan İzmir ekibi, 6 maçta yalnız 1 kez ağları sarsarken son 4 maçta gol dahi atamadı. Grupta 20 Aralık'ta Şile Yıldızspor'u mağlup ettikten sonra 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle 6 maçtır 3 puanı bir arada göremeyen Karşıyaka, ligin ikinci yarısında çıktığı 3 sınavda gol ve puan yüzü göremedi.



TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

İlk yarıda zirve ortağıyken takımda yaşanan korona virüs vakaları sonrası devrenin son 3 maçında 8 puan yitiren KSK, maratonun ikinci etabında da taraftarını kahretmeyi sürdürdü. İkinci yarının ilk sınavında Isparta 32 Spor'a yenildikten sonra teknik direktör Soner Tolungüç'ün istifa ettiği Karşıyaka, Esenler Erokspor ve İbrahim Cezayir yönetiminde oynanan Gölcük randevularında da puan hasretini sonlandıramadı. Manisa temsilcisi lider Somaspor'un 13 puan gerisine düşen yeşil-kırmızılı ekipte taraftarlar sosyal medyada futbolcular ve yönetime tepki gösterdi.