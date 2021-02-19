KSK’nın canı sıkıldı

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, büyük umutlarla gittiği Elazığ Karakoçan deplasmanında 2-0 yenilerek kötü gidişe dur diyemedi. Üst üste 6 maç kaybeder yeşil-kırmızılar Play-Off hattının dışında kaldı. İzmir ekibi oynadığı son 6 maçta rakip filelere 1 gol atarken kalesinde 11 gol gördü. 29 puanla yedinci sırada bulunan Karşıyaka'nın ilk 5 arasındaki puan farkı 4'e çıktı. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından yeşil-kırmızılı taraftarlar isyan etti. Taraftarlar, kulübün maddi olarak sorunsuz bir dönemde futbolcuların ortaya koyduğu performansı sert dille eleştirdi.

KIRMACI: NEYİNİZ EKSİK?

KARŞIYAKA Taraftarlar Derneği Başkanı Okan Kırmacı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sabır kalmadı. Değerlimiz dedik olmadı. Kutsal formalar size emanet dedik olmadı. Sizlere sunulan imkanlar kimseye sunulmadı. Onlar da mı yetmedi. Varın şimdi siz düşünün neyiniz eksik" ifadelerini yer verdi. Çarşı Lideri Taner Ütüklerli, "Maçlar kazanılır kaybedilir sorun yok. Ancak ortaya konan ruhsuzluğu kabul edemiyoruz. En kısa sürede kendinize gelin" açıklamasını yaptı. Tarafların eleştirdiği futbolcuların da bir hayli moralsiz olduğu da gözlendi.

PAZAR GÜNÜ RAKİP YALOVASPOR

MİSLİ.COM Üçüncü Lig Üçüncü Grup'ta üst üste 6 maçta sahadan puansız ayrılan Karşıyaka pazar günü İzmir Atatürk Stadı'nda Yalovaspor'u ağırlayacak. Elazığ'dan maç günü gece geç saate İzmir'e dönen yeşil-kırmızılılar hiç ara vermeden Yalovaspor maçı hazırlıklarına başladı. Karakoçan önünde forma giyen oyuncuların yenileme çalışması yaptığı Kaf-Kaf'ta diğer isimler yoğun bir tempoda çalıştı. Yeşil-kırmızılılar, pazar günü evinde kazanarak kötü gidişe 'dur' demek isteyecek. KSK'de kart cezası biten Hakan pazar günü sahadaki yerini alabilecek.

İBRAHİM CEZAYİR ÇARE OLAMADI

KARŞIYAKA'DA ikinci yarının başında istifa eden Soner Tolungüç'ün yerine göreve gelen İbrahim Cezayir de arzu edilen çıkışı gerçekleştiremedi.

42 yaşındaki genç teknik adam, yeşil-kırmızılı ekibin başında sahaya çıktığı Gölcükspor ve Elazığ Karakoçan maçlarında sahadan puansız ayrıldı. Cezayir'in oynattığı pozitif futbol beğenilse de yeşil-kırmızılıların puan almasına yeterli gelmedi. Alınan sonuçların ardından İzmir temsilcisi Soma'nın 14, Play-Off hattının 4 puan gerisinde kaldı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ