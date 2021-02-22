Kaf-Kaf nihayet güldü

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta üst üste aldığı 6 mağlubiyetle şampiyonluk hedefinin uzağında kalan Karşıyaka, evinde düşme hattındaki Yalovaspor'la giriştiği gol düellosunu 3-2 kazandı, Play-Off yarışına tutundu. 4. dakikada Karşıyaka öne geçti. Sol kanattan Özgür'ün kullandığı serbest vuruşu ceza sahasında Mustafa Aşan kafayla ağlarla buluşturdu: 1-0. 7'de skora eşitlik geldi. Sinan, ceza sahası dışı sol çaprazından aşırtma bir vuruşla kaleci Erdoğan'ı avladı: 1-1. 11'de konuk ekip öne geçti. Turgay'ın yine çaprazdan yerden sert şutu ağlara gitti: 1-2.

SKORU HAKAN KUŞ BELİRLEDİ

38'de Hakan Kuş'la birlikle yükselen kaleci Ahmet topu elinden kaçırınca Namık Barış kale önünde dokundu: 2-2. 49'da ani gelişen Yalovaspor atağında Doğan Zincir'in şutu kaleci Erdoğan'da kaldı. 56'da Mustafa Aşan'ın pasında Hakan Kuş'un şutu direğin dibinden az farkla auta çıktı. 61'de Ramiz'in ara pasında Mustafa Serkan topu dışarıya attı. 65'te Karşıyaka yeniden üstünlüğü ele geçirdi. Sağ kanattan sıfıra inen İlyas'ın ortasını arka direkte Hakan Kuş topu kafayla ağlara gönderip maçın skorunu belirledi: 3-2.



IBRAHİM CEZAYİR ÇOK MUTLU

KARŞIYAKA'NIN sahasında Yalovaspor'u 3-2 yendiği maçta yeni teknik direktör İbrahim Cezayir de galibiyetle tanıştı. Teknik direktör Soner Tolungüç'ün istifa etmesinin ardından dümene geçen genç teknik adam, KSK'nin başında çıktığı ilk maçta Gölcükspor'a 2-0 yenildi. Cezayir, ardından Elazığ Karakoçan karşısında da ayrı skorla mağlup olarak sahadan yenilgiyle ayrıldı. İbrahim Cezayir böylece üçüncü maçında galibiyet elde etti.