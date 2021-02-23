KSK kendine geldi

3. Lig 3. Grup'ta üst üste 6 mağlubiyet aldıktan sonra evinde Yalovaspor'u 3-2 yenerek galibiyet hasretine son veren Karşıyaka üzerindeki kara bulutları dağıttı. Kaf-Kaf, puanını 32'ye çıkarıp Play-Off yarışına yeniden ortak oldu. İzmir ekibinde üçüncü maçında galibiyetle tanışan teknik patron İbrahim Cezayir ilerleyen haftalarda daha iyi olacaklarını belirtti.

Cezayir, "Göreve geldiğimiz günden itibaren oyun felsefemizi ve oyun ruhumuzu maç performansına dönüştürmek için çok çalıştık. Galibiyet için tempomuzu ve mücadele gücümüzü yükletmek zorunda olduğumuzu biliyorduk. Sahada daha hırslı, coşkulu, daha çok isteyen motivasyonu yüksek bir takım vardı. Maçın her evresinde oyun disiplininden kopmayan, geriye düşmesine rağmen ayağa kalkmasını bilen bir ekip olarak etkili olduk" dedi. Oyuncuların özverisinden memnun olduğunu belirten Cezayir, "KSK camiasına yakışır, arzulu bir takım ortaya çıkarmak için çok çalışacağız. Bu anlamlı galibiyeti büyük Karşıyaka taraftarına armağan ediyoruz" diye konuştu.

ÖZGÜR HARİKA DÖNDÜ

KARŞIYAKA'DA sezon başında futbolu bırakmayı düşündüğü için takımdan ayrılan Özgür Güler, kulüpte yaşanan teknik direktör değişimi sonrası yeşil sahalara döndü. Sezonun ilk yarısında bireyler antrenmanlarını hiç aksatmayan ve fizik gücü olarak takım içindeki bir çok isimden daha kuvvetli olan 22 yaşındaki oyuncu Yalovaspor önünde 11'de forma giydi. Yaptığı asist ve ortaya koyduğu futbolla büyük alkış aldı. Teknik direktör İbrahim Cezayir'in güvenini boşa çıkarmadı.