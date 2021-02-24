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çıkış peşinde

’nın genç teknik direktörü İbrahim Cezayir: “Play-Off’a kalacağız. Oyuncularıma inancım tam”

KSK çıkış peşinde

24.2.2021

MİSLİ.COM Üçüncü Lig Üçüncü Grup'ta Yalovaspor'u 3-2 yenerek altı maçlık puan hasretine son veren Karşıyaka'da gözler yarın deplasmanda oynanacak olan Cizrespor mücadelesine çevrildi.

SERİ YAKALAMAK İSTİYORUZ

KAF-KAF'TA üçüncü karşılaşmasında galibiyetle tanışan teknik direktör İbrahim Cezayir, Cizre de kazanarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirtti. Yalova önünde alınan galibiyetin, futbolcuların özgüvenlerini kazanmaları için de çok önemli olduğunu belirten genç teknik adam, "Üst üste alınan kötü sonuçların ardından oyuncularımız mental olarak çöküş içindeydi. Yalova önünde buna son verdik. Bu takım Play-Off'a mutlaka kalacak. Ondan sonra bu futbolcular gereğini sahada yapacak. Ben bu oyuncu grubuna çok güveniyorum" dedi. Yalovaspor önünde iğneyle oynayan Metin Peker'in Cizre deplasmanında da büyük özveriyle sahada olacağı bildirildi.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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