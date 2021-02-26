Karşıyaka filede Gelisim’e konuk

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda geçen hafta İzmir derbisinde Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdüren Karşıyaka bugün deplasmanda Gelişim Koleji ile karşılaşacak. Gelişim Koleji Kampüsü'nde oynanacak 17. hafta maçı saat 14.00'te başlayacak. Ligde lider Edremit Altınoluk'un 1 puan gerisinde 2. sırada yer alan 42 puanlı yeşil-kırmızılı takım, 12 puanı bulunan 9. sıradaki rakibini mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini almayı hedefliyor.