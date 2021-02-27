Kaf-Kaf ağır yaralı

Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan KSK, lider Soma'nın 17 puan gerisinde. 7. sırada yer alan İzmir ekibinin Play-Off hattıyla da arasında 4 puan fark bulunuyor. Rakiplerinin puan kaybettiği haftada önemli bir avantajı kaçırdıklarını belirten Karşıyaka Teknik Direktörü İbrahim Cezayir, "Öncelikle taraftarımızı üzdüğümüz için bizler daha fazla üzgünüz. Telafi etmek için geriye kalan 10 maçımızda daha güçlü bir oyun oynamamız ve çok iyi skorlar almamız gerekiyor. Cizre maçının tüm sorumluluğu bana aittir. Oyuncularımız ile birlikte daha iyi hazırlıklar yapıp tırmanışa çıkmanın yollarını bulacağız" şeklinde konuştu.

TEK HEDEF PLAY-OFF

Geri kalan maçlarda tek hedeflerinin Play-Off olduğunu belirten Cezayir, "Konsantrasyon ve motivasyonumuzu yüksek tutarak daha güçlü bir oyun oynamak zorundayız. Çatalca maçını kazanıp moral ve motivasyonumuzu yükselterek daha güçlü bir takım olacağız. Oyuncularıma güveniyorum, her biri potansiyellerini yükselterek daha iyi bir takım ruhu yaratacaklarına inanıyorum" dedi. ■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ

ERDOĞAN KAHROLDU

Karşıyaka'da kaleci Erdoğan, Cizrespor deplasmanında rakibin kurtardığı penaltıda büyük talihsizlik yaşadı. Cizre'nin 39. dakikada kullandığı penaltıda atışı sağ köşeden çıkaran Erdoğan, ardından dönen topu tamamlamak isteyen rakip futbolculara aynı pozisyonda 2 kez daha gol izni vermedi. Ancak yaşanan pozisyonda defans topu uzaklaştıramadı. Genç eldiven Cizre önünde kurtardığı kritik pozisyonlarla farkı önledi.