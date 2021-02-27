Kaf-kaf zirve aşkıyla

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 13 maçta 12 galibiyet alan zirve yarışında ikinci sıradaki Pınar Karşıyaka, sezona FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri nedeniyle verilen yaklaşık 3 haftalık aradan sonra bugün Bahçeşehir Koleji deplasmanına çıkacak. Akatlar Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Bu mücadelenin ardından FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu I Grubu'ndaki ilk sınavda 3 Mart Çarşamba günü Tofaş'ı konuk edecek Karşıyaka, ligde şimdiye kadar 21 maçta 16 galibiyet elde etti.

ANTRENÖR UFUK SARICA İNANÇLI

Tecrübeli antrenör Ufuk Sarıcı, ligde ve Avrupa'da kaldıkları yerden mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirten Sarıca, "Bizim hedeflerimiz var. Zaten karakterimizde vazgeçmekte yok. Takım olarak beraber sevinir, beraber üzülürüz. Karşıyaka, lige bir kez daha damgasını vuracaktır" dedi.