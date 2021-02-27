Korkmaz’dan Dallas potasına 9 sayı

AMERİKAN Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, 111- 97 kazandıkları Dallas Mavericks maçında 9 sayı kaydetti. Doğu Konferansı'nın zirvesindeki Philadelphia 76ers, Dallas Mavericks'i konuk ettiği karşılaşmadan 111-97 galip ayrılırken, karşılaşmada 19 dakika sahada kalan Furkan, 9 sayı, 2 asist ve 1 ribauntluk performans sergiledi. 76ers'ta Joel Embiid 23, Ben Simmons 15, Seth Curry 15 ve Dwight Howard 14 sayıyla oynadı. Mavericks'te ise Doncic 19, Richardson 13 ve Tim Hardaway 12 sayı üretti.

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