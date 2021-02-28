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’ya kötü haber

KSK’nin sakatları Doğukan, Anıl ve Harun Çatalca önünde de yok

Karşıyaka’ya kötü haber

28.2.2021

Üçüncü Lig Üçüncü Grup'ta son 8 karşılaşmada 7 mağlubiyet alarak Play-Off hattının dışında kalan Karşıyaka'da 3 futbolcunun sakatlıkları sürüyor. Yeşil-kırmızılılarda son 2 maçta forma giyemeyen 3 isimden Anıl, menisküsündeki yırtık nedeniyle ameliyat olacak. Tecrübeli futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Doğukan'ın arka adale, Harun'un da bileğindeki sakatlıkların devam ettiği açıklandı. Üç futbolcu, 3 Mart Çarşamba günü Play-Off yarışındaki direkt rakiplerden Çatalcaspor önünde forma giyemeyecek.

TOKEN KAMPANYASINA DESTEK
Özel bir kripto para birimleri platformuyla iş birliği yapıp firma bünyesinde piyasaya çıkardığı "blockchain" olan KSK Token'ın ikinci arz dönemini sürdüren Karşıyaka, yurt dışında yaşayan taraftarlarla kampanya yaptı. Firma tarafından ilk etapta 10 milyon adet, ikinci etapta ise tanesi 0.40 kuruştan 15 milyon adet token piyasaya sürülürken, kulübün girişimleriyle yurt dışında yaşayan Karşıyakalılar sosyal medyada birbirlerine uygulamayı indirip KSK Token alma çağrısında bulundu. Taraftarların çağrılarında bir kişinin, "Turgay Büyükkarcı gibi başkanımız varken bayrağı Antarktika'ya dikeriz" mesajına Büyükarcı, kişisel Twitter hesabından, "Sizler gibi taraftarımız varken biz bayrağı Jüpiter'e dikeriz" diye yanıt verdi.

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