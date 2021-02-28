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Haberler Karşıyaka Pınar Karşıyaka Bahçeşehir’i geçti

Pınar Karşıyaka Bahçeşehir’i geçti

Pınar Karşıyaka Bahçeşehir’i geçti

28.2.2021

PINAR Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 96-83 mağlup ederek yoluna emin adımlarla devam etti. İlk çeyreği 22-22 eşitlikle geçen maçın diğer bölümlerinden yeşil-kırmızılı İzmir temsilcisi, ağırlığını koydu ve önce devreyi 44-38 üstün bitirdi ardından da üçüncü çeyreği 70-60 önde geçti ve karşılaşmayı kazanmasını bildi.
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