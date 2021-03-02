Büyükkarcı: Içim yanıyor

KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı son günlerde 109 yıllık kulüplerinin sosyal medyada oluşan spekülasyonlarla gündeme gelmesine üzüldüğünü belirtti. Göreve geldikleri günden beri kulübü hem kurumsal hem de sportif olarak üst seviyelere çekmek için yönetim kuruluyla yoğun bir mesai içinde olduklarını belirten yeşil-kırmızılı kulübün başkanı Turgay Büyükkarcı, "Bu tip spekülasyonlarla Karşıyaka Spor Kulübü'nün anılması çok üzücü bir durum. Başkanlık yaptığım dönemde yaklaşık 31 milyon TL borç ödedik. UEFA'daki dosyaları kapatıp gelme ihtimali olan puan silme ve küme düşme cezalarının önüne geçtik. Stadyum ve tesisleşme konusunda mesai harcıyoruz. Bunlarla uğraşırken, kulübün değerine değer katmak için çabalarken bu tip meseleler içimi yakıyor. Canımı çok sıkıyor" dedi. Yalova maçı öncesi 7 futbolcunun tesis dışına çıkmasında yönetimin bilgisinin olmadığını belirten Büyükkarcı, teknik heyetin de oyuncularla tesis içinde görüşüleceğini düşünüp onay verdiğini bildirdi.