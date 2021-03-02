Karşıyaka kaynıyor

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta son 9 maçta aldığı 7 mağlubiyetle şampiyonluk hedefinin uzağında kalan Karşıyaka, şok iddialarla çalkalanıyor. Sosyal medyada yeşil-kırmızılı bir futbolcunun profesyonel futbolculara yasak olmasına rağmen bahis oynayıp borçlandığı, borçlarını ödeyemeyince de darp edildiği iddiaları dün gündemin en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

ŞAŞIRTAN İDDİALAR

KARŞIYAKA'NIN 21 Şubat'ta oynadığı Yalova maçı öncesinde de gece saat 22.30'da bir tribün liderinin takımın 7 tecrübeli futbolcusunu, teknik heyetle yönetimin haberiyle tesislerden alarak kötü gidişatla ilgili konuşmak için şehir dışına götürdüğü, burada bahis oynadığı iddia edilen futbolcuyla münakaşa yaşadığı, bu oyuncunun diğer bir takım arkadaşıyla birlikte Karşıyaka'ya gece otostop çekerek döndüğü iddiaları da dikkat çekti. Adı bahis iddialarına karışan futbolcunun ise Yalova ve Cizrespor maçlarında 18'e alınmayıp takımdan ayrı idman yaptığı gelen haberler arasında.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

SOSYAL medyada yayılan bomba iddiaların ardından KSK yönetimi hemen bir açıklamada bulundu. Açıklamada özetle "Şanlı kulübümüz hak etmediği şekilde olumsuz algılara maruz kalmaktadır. Kulübümüzün adının geçtiği açıklamaları değerlendirirken kılı kırk yararak incelemek, sorumlu ve sorunlu gördüğümüz konuya dahil olan kişi ve kurumları en ince ayrıntısına kadar analiz etmek ve son olarak yönetime geldiğimiz günden beri yaptığımız gibi şeffaf davranarak kararımızı açıklamak prensibimizdir. Bilinmelidir ki bizler hukuksal karar mercileri değiliz ve hukuksal kararlar alamayız ancak yetkimiz çerçevesinde, kulüp menfaatleri doğrultusunda kararlar alırız ve bu kararları alırken de dedikodularla değil, gerçeklerle hareket etme sorumluluğumuzu göz ardı edemeyiz. Söz konusu gelişmeler yönetim kurulumuz tarafından detaylıca incelenmiş, savunmalar dinlenmiş ve tutanak altına alınmıştır. Bunun haricinde farklı somut veriler ve belgeler ışığında ortaya çıkma ihtimali olan durumlar hakkında da yönetim kurulumuz titizlikle çalışmaya devam edecektir. Hiç kimsenin KSK'nin adını lekelemeye ve sporcularımızın onur ve şerefiyle oynamaya hakkı yoktur" denildi.



PSİKOLOJİK DESTEK

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta Play-Off hattının 4 puan gerisinde Karşıyaka'da yarın sahasında oynayacağı Çatalcaspor maçının hazırlıklarını sürüyor. Yeşil-kırmızılı teknik ekip, dayanıklılık ve taktik idmanlarının yanı sıra futbolcuları psikolojik olarak da güçlendirmek için düğmeye bastı. İzmir ekibi spor psikoloğu Dila Akdemir'den destek alıyor. Akdemir'in hafta başından beri oyuncularla birebir ve grup halinde terapi yaptığı bildirildi. Kurmayların, psikolojik yardımla oyuncuları mental olarak da güçlendirmek ve morallerini yüksek tutmaya çalışıyor. Karşıyaka Teknik Direktörü İbrahim Cezayir, "Kalan 10 karşılaşma ve alınabilecek 30 puan var. Her maçımızı kazanmak için sahaya çıkacağız. Tek düşüncemiz Play-Off'a kalmak. Ona ulaşmak için sahada elimizden geleni yapacağız. Oyuncularıma güvenim. Final niteliği taşıyan Çatalca maçını kazanıp yeni bir sayfa açacağız" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ