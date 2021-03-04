Çatalca önünde iki kez yenik duruma düştü, 90’da attığı golle berabere kaldı: KSK şükretti

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Erkan Engin **, Harun Pekyürek **, Semih Kocaman **

KARŞIYAKA: Erdoğan ** - İlyas *, Metin ** (81 Özkan), Cenk **, Özgür **, Arif * (61 Harun *), Fatih *, Mustafa Aşan **, Namık Barış * (46 Doğukan *), Mustafa Değirmenci **, Hakan Kuş **

ÇATALCASPOR: Özgün ** - Ahmet Akyüz **, Fatih Kara **, Fırat **, Kadir Mert **, Beytullah ** (77 Burak *), Ziya **, Cem **, Önder ** (71 Hakan Aslantürk *), Yusuf ** (90+2 Kevin Çağatay ?), Burhanettin *** (46 Muhammet **)

GOLLER: Dk: 1-20 (P) Hakan Kuş, 5 Kadir Mert, 12 Burhanettin, 39 Yusuf, 90 Cenk

SARI KARTLAR: Hakan Kuş, (KSK) Yusuf, Cem, Ahmet (Çatalca)

CEZAYİR'DEN DEĞİŞİKLİK YOK

KARŞIYAKA Teknik Direktör İbrahim Cezayir, Çatalcaspor karşısında da son iki haftada sahaya sürdüğü ilk 11'i bozmadı. İzmir ekibinde sakatlıkları sona eren Doğukan İnci ve Harun Atalay da yedek kulübesinde yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde sözleşmeleri fesih edilen Battal Demirbilek ve Onur Kıntaş ise görev yapamadı. Karşıyaka'da 2010-2011 sezonunda forma giyen Fırat Sezer, Çatalcaspor formasıyla eski takımına rakip oldu. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ve yönetim kurulu tam kadro halinde mücadeleyi takip etti.

MİSLİ.com 3. Lig 3. Grup'ta son 8 maçta 7 mağlubiyetle şampiyonluk hedefinin uzağında kalıp kulüpte yaşanan sıkıntılı günleri aşmaya çalışan Karşıyaka, evinde Play-Off yarışındaki en yakın rakiplerinden Çatalcaspor'la son dakikada bulduğu golle berabere kaldı: 3-3. Maçın 1. dakikasında Mustafa Değirmenci sağdan ceza sahasına girdi. Yerden ortasında Hakan Kuş'un şutunda yan direğe çarpan top ağlarla buluştu: 1-0. 5'te sağdan gelen ortada Karşıyaka ceza sahası içinde yaşanan karambolde Erdoğan topu çizgiden çıkardı. Boşta kalan topu Kadir Mert ağlara yolladı: 1-1. 12'de orta sahadan kaptırılan topta Burhanettin soldan ceza sahasına girdi. Çaprazdan fileleri havalandırdı: 1-2.

CENK SKORU BELİRLEDİ

19'da İlyas ceza sahasına girdi. Ortasında Yusuf'un eline çarpan topta hakem penaltı noktasını gösterdi. 20'de Hakan Kuş'un penaltısında kalecinin müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 2-2. 39'da Burhanettin soldan ceza sahasına girdi. Sert ortasında Yusuf arka direkte golü kaydetti: 2-3. 85'te Cenk'in ortasında Hakan Kuş topu alıp rakiplerinden kurtuldu. Yakın mesafeden sert şutunda top üst direğin dibinden auta gitti. 90'da sol çaprazdan kazanılan frikikte Cenk harika bir vuruşla skoru eşitledi: 3-3. Maç 3-3 bitti.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ