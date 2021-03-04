FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu I Grubu’nun ilk maçında KAF-KAF TOFAŞ'ı yendi

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Eddie Viator **, Martin Horozov **, Carsten Straube **

PINAR KARŞIYAKA: Taylor 9 ***, Henry 4 **, Metecan 6 **, M'Baye 25 ****, Morgan 15 ***, Onuralp *, Kennedy 10 ***, Yunus *, Semih 9 ***, Nusret *

TOFAŞ: Berk 10 **, Phillip 11 **, Berkan 6 *, Zubcic 15 ***, Simmons 9 **, Purcell 9 **, White 6 *, Muhsin 2 *, Alihan 2 *, Bora *

PERİYOTLAR: 19-24, 38-36, 56-56 5 FAUL: 37.05 Simmons, 39.46 Purcell (TOFAŞ)

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu I Grubu'nun ilk maçında Pınar Karşıyaka, TOFAŞ'ı 78-70 mağlup etti. Karşılaşmaya iyi başlayan TOFAŞ, 5. dakikada 8-3 üstünlük kurduğu maçta, 7. dakikada farkı 8 sayıya kadar çıkardı: 19-11. Zubcic'le etkili olan konuk ekip, periyodu 24-19 önde tamamladı. İkinci periyoda biraz daha etkili başlayan Pınar Karşıyaka, M'Baye ve Semih Erden'in basketleriyle aradaki farkı indirdi. Simmons'ın faul atışından bulduğu sayılarla 17. dakikada 31-28 önde bulunan rakibi karşısında 6-0'lık seri yakalayan ev sahibi ekip, 18. dakikada 34-31 üstünlük kurdu. Pınar Karşıyaka, devreyi 38-36 önde bitirdi.

ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUMAYI BİLDİ

Üçüncü periyotta Pınar Karşıyaka, Morgan, Kennedy ve M'Baye'nin basketleriyle aradaki farkı 8 sayıya çıkardı: 49-41. TOFAŞ'ın Berkan, Simmons ve White'ın basketleriyle yakaladığı 11-0'lık seriyle bitimine 3 dakika kala 52-49 üstünlük kurduğu periyot, 56-56'lık eşitlikle tamamlandı. Son periyotta farkı 6 sayıya kadar (65-59) çıkaran Pınar Karşıyaka, son 3 dakikaya 68-66 üstün girdi. Pınar Karşıyaka, müsabakadan 78-70 galip ayrıldı.

SARICA: "ÇOK MUTLUYUZ"

PINAR Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, maç sonunda yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu söyledi. Sarıca, "Geçen sezondan yarım kalan bir işlerimiz var. Ligde ve Avrupa'da çok iyi gidiyorduk. Ancak dünyayı etkisi altına alan pandemi önümüzü kesti. Bu sezona da aynı ciddiyetle kaldığımız yerden başladık. Ligde ikinci sıradayız, Avrupa'da da bu tura iyi başladık. İki kulvarda da hedefimiz şampiyonluk" dedi. Öte yandan yeşil-kırmızılılarda M'Baye attığı 25 sayıyla takının galibiyetinde önemli bir rol oynadı.