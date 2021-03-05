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Haberler Karşıyaka KSK’de isyan var

’de isyan var

Yeşil-kırmızılıların maçında uzatmalarda net penaltısı verilmedi. Hakem hatalarından 6 puan kaybetti

KSK’de isyan var

5.3.2021

3. Lig 3. Grup'ta Çatalcaspor'a 90. dakikada attığı golle 1 puanı kurtaran Karşıyaka'da isyan var. Maçın uzatma anlarında Harun'un şutunda top altı pasın için Fatih Kara'nın eline çarptı. Yeşil-kırmızılılar bu pozisyonda uzun süre penaltı itirazında bulunda ancak karar değişmedi.

Sakarya Bölgesi Hakemi Serkan Engin ve pozisyona yakın olan yardımcısı Eskişehir Bölgesi Hakemi Semih Kocaman net penaltıyı es geçti. KSK'de 1-1 berabere kaldığı Erok maçında skor 0-0 iken 44'te Doğukan'ın nizami golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti. Golsüz biten Altındağ mücadelesinde de net penaltısı es geçilmişti.

Karşıyaka'nın futbol şube sorumlusu İbrahim Palaoğlu, "Hakem hataları nedeniyle çok canımız yandı. Üç maçta 6 puanımız heba oldu. Biz sahada sadece adil yönetim istiyoruz. Uzatmalarda yaşanan penaltı pozisyonunu nasıl atlanır. Kötü niyet aramak istemiyoruz ancak puanlarımız göz göre uçup gidiyor. İçimize sinmiyor. Kalan maçlar da hakemler daha dikkatli olsun" şekilnde konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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