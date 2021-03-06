Onur’dan veryansın

3. Lig 3. Grup'ta altyapıdan beri 10 yıldır kadrosunda yer aldığı KSK'de disiplinsiz tavırları gerekçesiyle kadro dışı bırakılıp sözleşmesi tek taraflı feshedilen Onur Kıntaş, taraftara veda yazısında yönetime sitem etti. Kulübe geçen sezon rakam telafuz etmeden dönüp imza attığını belirten Onur, vedasında, "Geçen sezon Play-Off finali oynadıktan sonra çok iyi başladığımız bu sezonda yönetimimizin bana verdiği sözleri tutmadığını ve sözleşmemle ilgili ben istememe rağmen herhangi bir görüşme gerçekleştirmediklerini gördüm. Devre arasında başkanımıza bana verilen sözleri hatırlattığımda şahsıma karşı göstermiş olduğu aşağılayıcı, alaycı söylem ve tavırlar beni çok üzdü" dedi.

YÖNETİME TEPKİ

Onur, "Tolungüç'ün istifasından sonra yaşanılan süreçte bana karşı alınan tavır ve davranışların değiştiğini fark ettim. Elazığ maçından sonra kadro dışı kaldığım İbrahim Cezayir hocam tarafından bana iletildi. Hiçbir yetkili benimle konuşmadı. Yalnızca hakkımı istediğim için tek taraflı fesih yapan başkan ve bazı yöneticilerimize hakkımı helal etmiyorum. Kişiler gelip geçici, asıl olan daima KSK'dir" diye yorum yaptı.



CEZAYİR'İN İNANCI TAM



3. Lig 3. Grup'ta son 10 maçta 1 galibiyet alan KSK'de teknik direktör İbrahim Cezayir, takımına olan inancını sürdürüyor. Cezayir, "Üst üste alacağımız 3-4 galibiyet bizi Play- Off'a taşır. Play-Off oynarsak geriden form tutarak geldiğimiz için avantaj bizde olur. Şu an bunu yapabilecek durumdayız. Takımda o inanç, o istek var. Gol yollarındaki sıkıntımızı çözdük. Yalnız daha sabırlı oynamalı, maçlarda konumlama hatası yapmamalıyız" dedi.