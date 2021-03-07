Kaf-Kaf tam gaz

ING Basketbol Süper Ligi 23. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Büyükçekmece Basketbol'u 117-82 mağlup etti ve zirve yolundaki yürüyüşüne kayıpsız devam etti. İlk 4 dakikası 10-10 eşitlikle geçilen müsabakada Morgan ve M'Baye ile etkili olan Pınar Karşıyaka, son bölümde aradaki farkı açtı. Yeşil-kırmızılı ekip periyodu 29-17 önde tamamladı. İkinci periyodun başında Semih Erden, Kennedy ve Henry ile sayılar bulan Pınar Karşıyaka, son 5 dakikasına 44-29 üstün girdiği devreyi Taylor'un 3 sayılık basketiyle 25 sayı farkla 60-35 üstün bitirdi.

ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SÜRDÜRDÜ

Üçüncü periyotta M'Baye ve Morgan'la farkı 33 sayıya çıkaran (72-39) ev sahibi ekip, üstünlüğünü devam ettirdiği periyodu 93-61 önde geçti. Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Pınar Karşıyaka, müsabakadan 117-82 galip ayrıldı. Pınar Karşıyaka'da M'Baye yine skor yükünü üstlenirken 26 sayıyla yıldızlaştı. Yeşil-kırmızılılarda ayrıca Kennedy 16, Henry 13 ve Morgan 12 sayıyla oynadı.



KARAS: MÜNFERİT BİR OLAYDIR

Pınar Karşıyaka'da ödemelerde yaşanan sıkıntı nedeniyle dün oyuncuların idman boykotu yapmasının ardından yönetimden açıklama geldi. Basketbol şube başkanı Cem Karas, "Oyuncuların aldığı tavır, hem biz yönetimimizi hem başta ana sponsorumuz Pınar'ı ve diğer destekçilerimizi çok üzmüştür. En çok üzüldüğümüz 4 günlük gecikme ihtimali üzerine gerçekleşen bu münferit olaydır. Müessese takımlarının dahi çok uzun süreli gecikmeler yaptığı bu olağanüstü ortamda Pınar Karşıyaka'nın saha içinde kazanmaya devam etmesi için bizler tüm şartları yerine getirmekteyiz" dedi.