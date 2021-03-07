Karşıyaka’da Hakan Kuş kendini aştı

Misli.com 3. Lig 3.Grup'ta son 10 maçta tek galibiyetle yetinerek şampiyonluk hedefinin uzağında kalan Karşıyaka'da hücum hattında yalnız Hakan Kuş ayakta kaldı. Bu sezon çıktığı 22 maçta 13 gol atarak takımın en skorer ismi olan Hakan kendi rekorunu kırdı. Daha önce 2018-2019 sezonunda ligde 35 maçta 12 gol atan Hakan, son Çatalca mücadelesinde 2 kez ağları sarsarak en skorer performansını sergiledi. TEKRAR ÇIKIŞA GEÇECEĞİZ

KSK'nin attığı 27 golün yarısını tek başına kaydeden futbolcu, grupta gol krallığı yarışında da zirveye yerleşti. Kaf- Kaf'ta stoper Cenk ve 13 maçtır ağları sarsamayan Doğukan'ın da 4'er golü bulunuyor. KSK'nin tekrar çıkışa geçeceğini belirten Hakan Kuş, "Artık hep kazanıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.