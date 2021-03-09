KSK’de seferberlik

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta son olarak Çatalcaspor'la 3-3 berabere kalıp Play- Off yarışına tutunan Karşıyaka, çıkış yakalama fırsatı olarak gördüğü Arhavispor deplasmanına takım kaptanları Mustafa Aşan ve Cenk Özbey'i yetiştirmeye çalışıyor. Kadronun vazgeçilmez iki ismi olan kaptanlardan Mustafa Aşan'ın ayağındaki ödem, savunma oyuncusu Cenk Özbey'in ise dizindeki sakatlık nedeniyle üç gündür idmanlara çıkmadığı öğrenildi. Başarılı oyuncuları kritik deplasmana yetiştirmek için yeşil-kırmızılıların sağlık ekibinin yoğun bir mesai harcadığı bildirildi.

MÜCADELE GÜNÜ BELLİ OLACAK

Takım kaptanlarının durumu maç günü netlik kazanacak. Stoper oynamasına rağmen her sezon takıma önemli skor katkısı da veren Cenk bu sezon 4 gol attı. Tecrübeli oyuncu son olarak Çatalca'ya 90'ıncı dakikada frikikten atıp takımının 1 puan kazanmasında önemli bir pay sahibi olmuştu.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ