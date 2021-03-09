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Pınar KSK’nin Avrupa mesaisi

Yeşil kırmızılılar, Off Turu l Grubu'na 22.30’da deplasmanda İtalyan ekibi ’ye konuk olacak

Pınar KSK’nin Avrupa mesaisi

9.3.2021

FIBA Şampiyonlar Ligi Play- Off Turu I Grubu'na evinde Tofaş'ı 78-70 yenerek liderlik koltuğunda başlayan Pınar Karşıyaka, bugün İtalya deplasmanında Happy Casa Brindisi'ye konuk olacak. Brindisi kentindeki Elio Pentassuglia Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 22.30'da başlayacak. İtalyan ekibi ilk hafta Hapoel Unet-Credit Holon'a mağlup olarak Play-Off'a başladı. Gruptaki diğer sınavda Tofaş, Holon'u ağırlayacak. Çift devreli maçlar sonucunda grupta puan tablosunda ilk 2 sırayı elde edecek takımların 8'li Final'e kalacağı grupta Kaf-Kaf deplasmanda kazanıp avantajı eline geçirmeye çalışacak.

AVRUPA'DA 231. KARŞILAŞMA
Yeşil-kırmızılı İzmir temsilcisi ING Basketbol Ligi'nde son olarak Büyükçekmece'yi 117-82 yenerken son 18 yılın sayı rekorunu kırmıştı. Avrupa kupalarında 231. karşılaşmasına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 230 karşılaşmada 125 galibiyet, 103 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. İzmir temsilcisi, bu müsabakalarda 18 bin 324 sayı atıp, potasında 17 bin 754 sayı gördü.

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