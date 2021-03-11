Pınar Karşıyaka kahroldu

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu I Grubu'na Tofaş'ı evinde yenerek lider başladıktan sonra İtalya'da Happy Casa Brindisi deplasmanını 83-79 kaybeden Pınar Karşıyaka'yı isabetsiz şut yüzdesi yaktı. Sezonun en az yüzdeli şut isabetiyle oynayan Kaf-Kaf ilk 14 üçlük denemesinde basket bulamadı.

Maç boyunca 25'te 5'le yüzde 20 üç sayılık isabetiyle oynayan Karşıyaka, serbest atışlarda ise yüzde 42 isabet sağlayabildi. Grupta İsrail temsilcisi Hapoel Holon, Tofaş'ı Bursa'da 93-81 yenerek 2'de 2 yaparken, Karşıyaka ve Brindisi'nin birer galibeyeti bulunuyor. Temsilcimiz 8'li Final yolunda aldığı mağlubiyeti haftaya liderliğe yükselen Hapoel Holon'la deplasmanda oynayacağı kritik maçta telafi etmeye çalışacak.

BU MAÇIN TELAFİSİ VAR

Maça çok geç ısınabildiklerini söyleyen antrenör Ufuk Sarıca, "Dış atışlardaki yüzdesizliğimiz ilk yarıyı geride götürmemize sebep oldu. Sonuçta bir lig oynuyoruz ve bu maçın İzmir'de telafisi mutlaka var" diye konuştu.

21 SAYI KAYDETTİ

Pınar Karşıyaka'nın Fransız yıldızı M'Baye, İtalya'n ekibi Happy Casa Brindisi karşısında 21 sayı üretti.

RAYMAR MORGAN KAHROLDU

Happy Casa Brindisi'ye deplasmanda 83-79 yenilen Pınar Karşıyaka, sezonun en az yüzdeli şut isabetiyle oynadı. İzmir ekibinde Raymar Morgan 13 sayı üretti. ABD'li yıldız oyuncu da yenilgiye engel olamadı. 32 yaşındaki forvet oyuncusu daha önce FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 maçta 18.1 sayı, 4.2 ribaunt ve 2.1 asist ile oynadı.