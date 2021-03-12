Karşıyaka ağır yaralı

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, deplasmanda 1-0 öne geçtiği maçta Arhavispor'a 2-1 yenildi. Play-Off yarışında bir darbe daha alan İzmir ekibinin galibiyet hasreti 3 maça çıktı. 2. dakikada Hakan Kuş'un ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Doğukan KSK'yi 1-0 öne geçirdi. 16'da Hüseyin'in ortasında ön direkte topla buluşan Mert, skoru 1-1 yaptı. 59'da Alperen'ın sol taraftan çok sert şutunda kaleci Erdoğan gol izni vermedi. 90+1'de Ömer'e sert giren Cenk, kırmızı kartı gördü. 90+2'de serbest atışı kullanan Timuçin maçın skorunu belirledi: 2-1. Karşıyakalı futbolcular uzatmalarda gelen golün ardından büyük üzüntü yaşadı.