KSK söktü aldı

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Pınar Karşıyaka, 14 sayı geriye düştüğü HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u son çeyrekte ortaya koyduğu başarılı oyunla 75-69 mağlup etmeyi başardı. Yeşil kırmızılı İzmir ekibi bu sonuçla ligde oynadığı 24'üncü maçında 20. galibiyeti aldı. Ev sahibi ekip ise ligde 12. yenilgisini aldı. Maça Pınar Karşıyaka hızlı başladı. İlk çeyreği İzmir ekibi 22-15 önde tamamladı.

KAF-KAF'TAN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

İkinci çeyreğe Cruz, Wright ve Egemen Güven'le etkili başlayan HDI Sigorta Afyon Belediyespor, içeriden ve dışarıdan bulduğu sayılarla skorda öne geçti ve soyunma odasına 41-32 önde gitti. Karşılaşmanın üçüncü periyodunda skordaki üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, son çeyreğe 57-49 önde girdi. Son çeyrekte Pınar Karşıyaka müthiş bir geri dönüşe imza attı. Kaf-Kaf, 14 sayılık farkı kapattı, parkeden 75-69 galip ayrıldı.