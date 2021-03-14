Turgay Büyükkarcı: Koltuğa yapışmadık

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, kulübün resmi sosyal medya hesaplarında yaptığı canlı yayında çarpıcı açıklamalar yaptı. Taraftarların merak ettiği sorulara yanıt veren Büyükkarcı, futboldaki transfer yasağını kaldıracak güçlerinin olmadığı belirtti. Yasağı kaldırmak için 20 milyon TL'nin üzerinde ödeme yapılması gerektiğini belirten Büyükkarcı, "Bizim bu parayı verecek durumumuz yok. Koltuklara yapışmış insanlar değiliz. Kayyuma devredilmek üzere olan bir kulübü düzlüğe çıkarmak için göreve geldik. Biz geldiğimizde futbol takımının giyecek forması yoktu. Garantisi vermek şartıyla bizden daha iyi yapacak birileri varsa buyursun gelsin. Başımızın üstünde yeri var. Transferi açıp, üstüne 'Transfer yapabilirim' diyen varsa zevkle koltuklarımızı teslim ederiz. Bu kulüp babamızın malı değil. Biz Karşıyakalıyız ve hain değiliz" açıklamasında bulundu.

SPONSORU KAÇIRDIK

Geçen sezon başında Türkiye'nin önemli firmalarından biriyle sponsorluk anlaşmasının son anda bozulduğunu açıklayan Büyükkarcı, "İstanbul'a gittim, firmanın patronu önüne gelen gazete küpürleri nedeniyle anlaşmadan vazgeçti. Yıllık 2.5 milyon TL'ye yakın 3 senelik bir anlaşma olacaktı. Haberler ve dedikodular yüzünden sponsoru kaybettik. Camia olarak vicdanlı olmaya ihtiyacımız var. Yalan haber ve dedikodulardan uzak duralım. Bunun önüne geçmezsek ne sponsor ne taraftar ne oyuncu ne de yönetim olur. Dedikodu çukurundan çıkmamız lazım. Kulübü kimse eteklerinde aşağı çekmesin çok yazık olur" şeklinde konuştu.



"YALI STADI İÇİN GERİ SAYIMDAYIZ"

YALI yapılacak stadyum için önemli adımların atıldığını belirten KSK Başkanı Büyükkarcı, "Hukuki bir sorun kalmadı. Finansal olarak 30 milyon dolar sağlandı. Bunun bir protokole bağlanması lazım. Bakanlıktan randevu gelir gelmez Ankara'ya gideceğiz. Çok detay var kolay değil. Stat yapmakla her şey bitmiyor, mesela yeni stadının Göztepe'ye yıllık masrafı 15 milyon TL. Biz stadın masraflarını kulübün karşılamayacağı bir modeli oluşturmak için çaba veriyoruz" dedi. Büyükkarcı, hayata geçirdikleri token projesinden 3 milyon TL gelir elde ettiklerini açıkladı.