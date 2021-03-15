Karşıyaka zor virajda

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da gözler 5 gün içerisinde oynayacağı iki kritik mücadeleye çevrildi. Grupta 33 puanla 8. sırada yer alan yeşil-kırmızılılar 17 Mart Çarşamba günü sahasında 37 puanla 6. basamakta bulunan Çarşambaspor'u sahasında konuk edecek. Kaf-Kaf daha sonra 24 Mart Pazar günü 53 puanla lider durumda bulunan Somaspor'a konuk olacak. Play-Off'a kalmak için mücadele eden Karşıyaka bu iki mücadeleyi kayıpsız geçtiği takdirde puanını 39 yaparak üst sıralara yaklaşmak istiyor.

CENK ÖZBEY OYNAMAYACAK

Arhavispor maçında kırmızı kart gören stoper Cenk Özbey cezası nedeniyle Çarşamba günü Çarşambaspor maçında sahadaki yerini alamayacak. Cenk'in yokluğunda stoper bölgesinde kimin görev yapacağı henüz netlik kazanmadı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ