Pınar Karşıyaka gaz kesmedi

Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde son 2 sezonda yine ING Basketbol Süper Ligi ve Avrupa'nın flaş takımı olan Pınar Karşıyaka, ligde 14 sayı geriye düştüğü deplasman maçında HDI Sigorta Afyon Belediyespor engelini 75-69'la aştı. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde 8'li Final yolunda İtalya'da Happy Casa Brindisi deplasmanını kaybettikten sonra Süper Lig'de tutuk başladığı deplasmanda çift haneli skorlarla geriye düşmesine rağmen kazanmayı başaran Pınar Karşıyaka, son 16 maçta 15 galibiyetle puan tablosunda ikinci sıradaki yerini korudu.