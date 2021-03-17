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Haberler Karşıyaka Karsıyaka sahasında, Buca 1928 gurbette

Karsıyaka sahasında, Buca 1928 gurbette

Karsıyaka sahasında, Buca 1928 gurbette

17.3.2021

3. Lig 3. Grup'ta son 11 maçta tek galibiyetle yetinen, üst üste oynadığı 10 karşılaşmanın 8'ini kaybederek yarışta geriye düşen Karşıyaka, bugün saat 14.00'te Çarşambaspor'u ağırlayacak. 1. Grup'ta lider Bucaspor 1928, aynı saatte Artvin Hopaspor deplasmanına çıkacak.
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