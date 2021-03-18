KAF-KAF umutlandı

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Serkan Pınar **, Çağlar Demirkıran **, Yakup Erdoğan **

KARŞIYAKA: Erdoğan ** - İlyas **, Fatih ***, Metin ***, Ferdi ***, Caner **, Mustafa Aşan ***, Mustafa Değirmenci *** (90+2 Mert), Doğukan *** (75 Özkan **), Namık Barış *** (89 Mustafa Durgun), Hakan Kuş **

ÇARŞAMBASPOR: Eren * - Oğuzhan **, Ahmet * (72 Ceyhun Hidayet **), Serhan **, Veysel * (87 Metin), Abdulkadir **, Hasan * (86 Mertcan), Tugay * (52 Kemal Sabri **), Cihat *, Muhammet Mustafa **, Rıdvan * (52 Mete Han *)

GOLLER: Dk. 31 Doğukan, 61 Mustafa Değirmenci, 71 Oğuzhan

SARI KARTLAR: Mustafa Aşan (KSK), Abdulkadir (Çarşamba)

MİSLİ.com 3. Lig 3. Grup'ta son 11 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik alıp 8 mağlubiyetle şampiyonluk hedefinin uzağında kalan Karşıyaka, evinde Play-Off yolundaki en önemli rakiplerinden Çarşambaspor'u 2-1 mağlup edip umutlandı. Maçın 10. dakikasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Serhan'ın şutu kaleci Erdoğan'da kaldı. 18. dakikadaCaner'in ceza alanı dışından şutunu kaleci Eren kontrol etti. 31. dakikada Namık Barış'ın defansın arkasına gönderdiği müthiş ara pasla sol çaprazdan ceza sahasına giren Doğukan İnci, kaleciyi avladı: 1-0.

KAZANMAYI BAŞARDI

Maçın 61. dakikasında orta sahadan gelen derinlemesine pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Değirmenci aşırtma bir şutla ağları havalandırdı: 2-0.71'de soldan Kemal Sabri'nin ortasını Oğuzhan kafayla ağlara yolladı: 2-1. 87. dakikada Hakan Kuş'un sert şutunda top az farkla auta çıktı. Karşılaşmayı Karşıyaka 2-1 kazandı.

İBRAHİM CEZAYİR GENÇLERE ŞANS VERDİ

KSK'DE teknik patron İbrahim Cezayir dün Çarşamba önünde genç oyunculara 11'de şans verdi. 2019 yılında Bergama Belediyespor altyapısından transfer edilip geçen sezon U17 takımında oynayan 18 yaşındaki sol bek Ferdi Burgaz dün ilk kez profesyonel kariyerinde forma giydi. Orta sahada görev yapan Caner de bu sezon ikinci yarıda ilk kez şans buldu. Altyapıdan Mert, Batuhan, Özkan, Mustafa Durgun ve Eniscan da yedek kulübesinde yer aldı. Kart cezalıları Cenk, Harun, sakatlıkları bulunan Burak, Özgür ve Arif forma giyemedi.

MORAL BULDU

Karşıyaka sahasında Play-Off yarışındaki rakibi Çarşambaspor'u 2-1 yenerek, pazar günü lider Somaspor ile oynayacağı kritik maç öncesi moral buldu. Yeşil-kırmızılı futbolcular maç sonrası tribünde yer alan yöneticilerle Kaf-Kaf çekerek galibiyeti kutladı.

Karşıyaka'nın yıldız golcüsü Doğukan İnci, Arhavispor'dan sonra Çarşambaspor'u da boş geçmedi. Geçen hafta takımının tek golünü kaydeden genç oyuncu Çarşamba önünde takımını öne geçiren golü attı. Doğukan toplamda ise 6. golünü kaydetti.