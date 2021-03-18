KSK söktü aldı

SALON: Holon Toto Arena

HAKEMLER: Yohna Rosso **, Zdravko Rutesic **, Alexey Davydov **

HAPOEL HOLON: Pnini 5 *, Zeeuw 7 *, Johnson 7 *, Harris 12 **, Misgav *, Workman 5 *, Miles 5 *, Bourdillon 8 **, McGee 14 ***

PINAR KARŞIYAKA: Semih *, Yunus *, Nusret *, Morgan 24 ****, Onuralp 3 **, Metecan 3 **, Henry 18 ***, Taylor 12 ***, M'Baye 12 ***, Kennedy *

PERİYOTLAR: 16-8, 30-27, 50-54

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu üçüncü haftasında İsrail ekibi Hapoel Unet-Credit Holon'a konuk olan temsilcimiz Pınar Karşıyaka, maçtan 63-72 galip ayrıldı. Maça agresif başlayan ev sahibi ekip, başlangıçtan itibaren CJ Harris liderliğinde 12-0'lık seri yakaladı. Maçtaki ilk basketini başlangıçtan altı buçuk dakika sonra kaydedebilen temsilcimiz, ilk çeyreği 16-8 geride kapattı. Yay gerisinden ritim bulamayan temsilcimiz, boyalı alandan Raymar Morgan üzerinden sayılar bularak farkı adım adım kapatmaya başladı. Sek Henry ile yay gerisinden de uzun süre sonra isabet bulan yeşil kırmızılılar, soyunma odasına 30-27 geride gitti.

KAF-KAF HATA YAPMADI

İkinci yarıya etkili başlayan Karşıyaka, Sek Henry ile sayılar buldu ve skorda öne geçti. Burada Bu bölümde iyi savunmasını da sürdüren yeşil kırmızılılar, karar çeyreğine 50-54 önde girdi. Son çeyreğe de kontrol elinde başlayan temsilcimiz, bunu skora da yansıttı. Teknik ve hücum faullerin alındığı bölümde oyun durağan hale gelirken bir sayıya kadar düşen farkı Sek Henry ile arka arkaya bulduğu turnike ve üçlükler neticesinde farkı tekrar üç topa çıkardı. Karşıyaka son anlarda hata yapmadı ve mücadeleden 63-72 galip ayrıldı.

I GRUBU

TAKIM O G M AS YS P

Pınar KSK 3 2 1 229 216 5

Hapoel Holon 3 2 1 243 238 5

B.Brindisi 3 2 1 245 241 5

Tofaş 3 0 3 226 248 3



SONUÇLAR: Brindisi-Tofaş: 77-75, Holon-KSK: 63-72.

GELECEK MAÇLAR: KSK-Holon, Tofaş-Brindisi.