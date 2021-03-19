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’da yüzler gülüyor

teknik patronu : “Taraftarımıza armağan ediyoruz”

Karşıyaka’da yüzler gülüyor

19.3.2021

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta Çarşambaspor'u 2-1 yenerek Play-Off hattıyla arasındaki puan farkını 1'e indiren Karşıyaka moral buldu. Son haftalarda arzu ettiği skorları bulamayan KSK, pazar günü lider Somaspor deplasmanında kazanıp çıkışını sürdürmek istiyor.

Önemli bir galibiyete imza attıklarını belirten Karşıyaka Teknik Direktörü İbrahim Cezayir, "Takım ve oyun disiplinini son saniyeye kadar bırakmayan, kazanmak adına coşku ve inancını sahaya yansıtan oyuncularımı tebrik ediyorum. İç sahada son üç maçımızda 2 galibiyet, 1 beraberlik aldık. İç saha avantajını kullanmaya başladık. Deplasman maçlarımızdan da alacağımız puanlar ile hedefimize daha da yaklaşacağız. Gelecek vaad eden bir oyuncu planını sahaya yansıtmaya devam etmeliyiz. Disiplini bırakmadan yolumuza devam edeceğiz. Bu değerli galibiyeti büyük Karşıyaka taraftarına armağan ediyoruz" dedi.

GENÇLERE TAM NOT

KARŞIYAKA'DA zorlu Çarşambaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan 18 yaşındaki Ferdi ve Cengiz ortaya koyduğu olumlu futbolla geçer not aldı. Genç oyuncular teknik heyetin güvenini boşa çıkarmadı.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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