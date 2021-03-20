Karşıyaka’ya forma sponsoru

KARŞIYAKA'YLA hafta başında sağlık sponsorluğu anlaşması imzalayan Medicana International İzmir Hastanesi, yeşil-kırmızılıların futbol takımına da forma sponsoru oldu. Kulüple Medicana İzmir Hastanesi arasında yapılan yeni anlaşma ile birlikte futbol takımı formasının sırtında hastanenin reklamını taşımaya başladı. Başkan Turgay Büyükkarcı, "Futbol takımımızın sırt reklamı konusunda uzun süredir görüşme halindeydik. Takımımızda sportif başarıyı hedeflerken, bu başarının kalıcı olması için güçlü sponsorlara da ihtiyacımız var. Medicana ile yaptığımız anlaşma, bu noktada bizim için çok önemli. Karşıyaka'nın futboldaki marka değerini yaşatmak ve daha ileriye götürmek için sponsorlarımızı gün geçtikçe artıracağız" dedi.