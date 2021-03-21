Karşıyaka ligde zorlu dönemeçte

Misli.com Üçüncü Lig 3. Grup'ta son 10 maçta 8 mağlubiyetle geriye düştükten sonra direkt rakiplerinden Çarşambaspor'u yenerek Play-Off yarışına tutunan Karşıyaka, bugün şampiyonluğa koşan lider Somaspor'a Ege derbisinde konuk olacak. Soma Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü 14.00'te çalacak. Zorlu mücadeleyi ise Tolga Sancak yönetecek.

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Battal ve Onur'un sözleşmelerinin feshedildiği, Burak, Anıl, Berke, Özgür ve Arif'in sakatlıklarının sürdüğü Karşıyaka'da kaptan Mustafa Aşan da sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Maç öncesi hafta içini bay takım olarak geçen Somaspor, 24 maçta 53 puanla zirvede yer alırken, Karşıyaka 25 maçta 36 puanla sekizinci basamakta bulunuyor. Karşıyaka Teknik Direktörü İbrahim Cezayir, Somaspor maçını kazanarak Play-Off yarışını sürdüreceklerini ifade etti.