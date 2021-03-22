Kaf-Kaf çarpıldı

Misli.com Üçüncü Lig Üçüncü Grup'ta istikrarsız bir grafik çizen Karşıyaka, deplasmanda lider Somaspor'a 4-1 yenildi. 6. dakikada sağ kanattan ceza yayının köşesinden kazanılan serbest atışı Somaspor'da Uğur kullandı, top kaleci Erdoğan'da kaldı. 23'te sol kanattan gelişen Somaspor atağında ceza sahasına yapılan ortada Nurettin'in etkili kafa vuruşunu defans kornere atarak tehlikeyi uzaklaştırdı. 28'de köşe atışını Özcan kullandı, defansın arasından Melih kafayı vurdu: 1-0. 47'de Harun sol kanattan ceza sahası içine girmeden sert vurdu, kaleci Muharrem Tunay'ı avladı: 1-1.

MUHAMMED GÜZEL BİR GOL ATTI

66. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Muhammed şık vurdu, Somaspor'u tekrar öne geçirdi: 2-1. 68'de Karşıyaka ceza sahası içinde defansın müdahalesinde Özcan yer kaldı hakem beyaz noktayı gösterdi. Atışı Nurettin ağlara yolladı: 3-1. 76'da Özcan sol kanattan çalımlarla ceza sahası içine girdi, ortasında defans topu kornere atarak tehlikeyi uzaklaştırdı. 81'de sağ kanattan Uğur'un ortasında Umut Koray topun gelişine vurdu, kaleci Erdoğan çizgiden çıkardı, yan hakem Ertan Demirci santraya koşunca maçın orta hakemi Tolga Sancak golü verdi: 4-1. 90'da sağdan Umut Koray ceza sahası içine girmeden yerden sert vurdu, kaleci Erdoğan Açar meşin yuvarlağı kornere attı. Karşıyaka karşılaşmayı 4-1 kaybetti.



BÜYÜK ÇÖKÜŞ

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka, geride kalan maçlarda umduğunu bulamadı. İzmir ekibi oynadığı son 13 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 9 yenilgi aldı. Geçen maçta evinde Çarşambaspor'u 2-1 yenen KSK, bu kez Somaspor'a yenilerek istikrarsız gidişatını sürdürdü. Yeşil-kırmızılılar bu sezon ilk kez deplasmanda 4 gol yedi.



CEZAYİR'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Karşıyaka Teknik Direktörü İbrahim Cezayir, Somaspor karşısında ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Genç teknik adam, Çarşambaspor ile oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mustafa Aşan'ın yerine Cenk'e görev verdi. Battal ve Onur'un sözleşmelerinin feshedildiği İzmir ekibinde Burak, Anıl, Berke, Özgür ve Arif ise sakatlıklarından dolayı forma giyemedi.

SERVET SARUN