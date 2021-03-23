KSK ağır yaralı

3. Lig 3. Grup'ta lider Somaspor'a yenilen KSK, Play-Off yolunda önemli bir yara aldı. Geçtiğimiz hafta sahasında Çarşambaspor'u yenerek umutlanan Kaf-Kaf, bitime 6 maç kala ilk 5'in maç fazlasıyla 3 puan gerisinde yer alıyor. KSK'nin teknik direktörü İbrahim Cezayir, ligde son düdüğe kadar mücadeleyi bırakmayacaklarını söyledi.

Soma önünde geriye düştükleri maçta skoru dengelediklerini ancak basit hatalar yüzünden puan alamadıklarını belirtti. Cezayir, "Maçta 2-1 geriye düşmememize rağmen ceza alanının köşesinde yaptırdığımız penaltı ile 3-1 geriye düştük. Kalecimizin çizginin dışında tuttuğu topa hiç kimsenin anlam veremediği bir şekilde hakemin gol vermesi skoru 4-1 e getirdi. Takım savunma problemlerimizi daha hızlı şekilde çözüp daha kusursuz savunma yapmayı uygulamalıyız. Oyuncularımın ve bizlerin inancı, son maça kadar devam edecektir. Daha iyi mücadele eden ve kazanan, en önemlisi geleceğini kazanan bir takım olacaktır" dedi.