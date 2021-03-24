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Haberler Karşıyaka KSK dışarda yok

dışarda yok

deplasmanda çıktığı son 6 maçta puan kazanma başarısını gösteremedi, taraftarlarını üzdü

KSK dışarda yok

24.3.2021

3. Lig 2. Grup'ta kötü gidişe bir türlü engel olamayıp önce şampiyonluk, ardından Play-Off hedefinin uzağında kalan Karşıyaka, deplasmanlarda yıkıldı. Sezona dış sahada çok etkili başlayıp ilk 7 deplasman maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik alan KSK, ardından gurbette çıktığı üst üste 6 maçı kaybetti.

Son dış sahada galibiyetini 20 Aralık'ta Şile Yıldızspor'u 2-0 yenerek alan İzmir ekibi ardından deplasmanda puan yüzü göremedi. Deplasmandaki ilk yenilgisini 30 Aralık'ta takımda koronavirüse yakalanan 9 oyuncunun yokluğunda çıktığı Osmaniye maçında tadan Karşıyaka, gurbette sonra oynadığı 5 sınavda da sahadan puansız ayrıldı.

Kaf- Kaf, Osmaniye yenilgisinden sonra dış sahada art arda Erokspor'a 1-0, Elazığ Karakoçan'a 2-0, Cizrespor'a 1-0, Arhavi'ye 2-1, son olarak Somaspor'a ise 4-1 yenilmekten kurtulamadı.

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