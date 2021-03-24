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Haberler Karşıyaka Mustafa Aşan geri dönüyor

Mustafa Aşan geri dönüyor

Mustafa Aşan geri dönüyor

24.3.2021

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta hafta içi mesaisini maç yapmadan geçirecek olan Karşıyaka, 31 Mart Çarşamba günü sahasında Batman Petrol'u konuk edecek.

Somaspor deplasmanında kart cezalısı olduğu için forma giyemeyen Mustafa Aşan kritik Batman mücadelesinde sahadaki yerini alabilecek.

Yeşil-kırmızılılar sahasında oynadığı son 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Yeşilkırmızılılar evindeki maçı kayıpsız geçmek istiyor.

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