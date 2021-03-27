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Haberler Karşıyaka KSK umutlandı

KSK umutlandı

Play-Off hesapları yapan ligde maç yapmadan geçirdiği haftada rakipleri de puan kaybetti. Yeşil-kırmızılıların yukarısı ile arasındaki puan farkı fazla açılmadı. temsilcisi yarıştan kopmadı.

KSK umutlandı

27.3.2021

MİSLİ.com 3. Lig 3. Grup'ta takımdaki kötü gidişe rağmen Play-Off yarışından kopmayan İzmir temsilcisi Karşıyaka'ya bay geçirdiği haftada rakiplerinden iyi haberler geldi. Grupta yarıştaki rakiplerin takılmasıyla Kaf-Kaf'ın Play-Off hattıyla arasındaki puan farkı çok açılmadı. Önceki gün oynanan maçlarda Çarşambaspor, İçel İdmanyurdu'na 1-0 yenilerek 40 puanla dördüncü sırada kaldı. Beşinci sıradaki Çatalcaspor, 1-1'lik Altındağspor beraberliğiyle 40 puana ulaştı.

SONUÇLAR KAF-KAF'IN İŞİNE YARADI

Play-Off hedefindeki Şile Yıldızspor, Arhavispor'a 1-0 yenilip 39 puanla maç fazlasına rağmen Play-Off barajının dışında kalırken, Isparta 32 Spor da Elazığ Karakoçan FK sınavından 2-2 beraberlikle ayrılıp puanını 38 yaptı. Karşıyaka, grupta bu sonuçlarla sezonun son 6 haftasına Play-Off bandının 4 puan gerisinde 40 puanla sekizinci basamakta girdi. Kalan maçlarını Batman Petrolspor, İçel İdmanyurdu (D), Şile Yıldızspor, Altındağspor (D), Osmaniye FK ve Erbaaspor'la (D) oynayacak

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