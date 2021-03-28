Pınar KSK yetişemedi

ING Basketbol Süper Ligi'nde nefesleri kesen maçta zirveyi hedefleyen Pınar Karşıyaka, evinde Frutti Extra Bursaspor'a tek sayı farkla 85-84 mağlup olarak yara aldı. Yeşil-kırmızılılar, Anadolu Efes yenilgisinin ardından ligde üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Maça oldukça tutuk başlayan Pınar Karşıyaka, ilk çeyreği 20-18 kaybetti. İkinci periyotta performansı düşen yeşil-kırmızılılar, Bursa ekibinin yıldızı Shayok'u durduramayınca devreyi 47-34 yenik kapattı.

KAF-KAF'IN NEFESİ YETMEDİ

Üçüncü çeyrekte de Karşıyaka önünde etkili oyununu sürdüren Frutti Extra Bursaspor, bu bölümü de 66-58'lik üstünlükle tamamladı. Son çeyrekte toparlanan ev sahibi Kaf-Kaf son dakikalarda öne geçmeyi başardı. Ancak rakibin Peters ve Bircevic ile üst üste bulduğu sayılara engel olamayınca karşılaşmayı 1 sayı farkla 85-84 kaybetti.