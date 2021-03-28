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Pınar KSK yetişemedi

Nefes kesen maçta ilk üç periyotta rakibine üstünlük kuramayan KSK son çeyrekte öne geçse de Bursa temsilcisine kaybederek yara aldı

Pınar KSK yetişemedi

28.3.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde nefesleri kesen maçta zirveyi hedefleyen Pınar Karşıyaka, evinde Frutti Extra Bursaspor'a tek sayı farkla 85-84 mağlup olarak yara aldı. Yeşil-kırmızılılar, Anadolu Efes yenilgisinin ardından ligde üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Maça oldukça tutuk başlayan Pınar Karşıyaka, ilk çeyreği 20-18 kaybetti. İkinci periyotta performansı düşen yeşil-kırmızılılar, Bursa ekibinin yıldızı Shayok'u durduramayınca devreyi 47-34 yenik kapattı.

KAF-KAF'IN NEFESİ YETMEDİ
Üçüncü çeyrekte de Karşıyaka önünde etkili oyununu sürdüren Frutti Extra Bursaspor, bu bölümü de 66-58'lik üstünlükle tamamladı. Son çeyrekte toparlanan ev sahibi Kaf-Kaf son dakikalarda öne geçmeyi başardı. Ancak rakibin Peters ve Bircevic ile üst üste bulduğu sayılara engel olamayınca karşılaşmayı 1 sayı farkla 85-84 kaybetti.

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