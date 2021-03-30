Avrupa’da Pınar KSK’nin rakibi Tofaş

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde geçen hafta evinde Hapoel Unet-Credit Holon'a 77-76 yenilerek hem liderliği rakibine kaptıran, hem de bitime 2 karşılaşma kala 8'li Final'i riske atan Pınar Karşıyaka, bugün iddiası kalmayan galibiyetsiz son sıradaki Bursa temsilcisi Tofaş'a Türk derbisinde konuk olacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Grubun diğer maçında İsrail temsilcisi Hapoel Holon, İtalyan temsilcisi Happy Casa Brindisi'yi ağırlayacak.

GALİBİYETE ŞARTLANDILAR

Grup maçları sonucunda ilk 2 takımın yoluna şampiyonluk için 8'li Final'de devam edeceği, son 2 takımın ise eleneceği grupta Karşıyaka, 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alıyor. Holon ve Brindisi ise 4 haftada 3'er galibiyetle ilk 2 sırayı paylaşıyor. Son hafta Brindisi'yi grupta final niteliğindeki maçta ağırlayacak Kaf-Kaf, kazanıp avantajı eline geçirmeyi istiyor. Karşıyaka, daha önce Avrupa'da Türk takımlarıyla oynadığı 19 maçta 16 galibiyet aldı.