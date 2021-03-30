Horoz’dan U dönüşü

SÜPER Lig'de son sıraya demir atan Yukatel Denizlispor'da yönetim, kaleci Costel Fane Pantilimon kararı konusunda keskin dönüş yaptı. Horoz'da alacakları nedeniyle TFF'ye başvurduğu gerekçesiyle yeşil-siyahlı yönetim tarafından kadro dışı bırakılan Rumen eldiven, kaleci Cenk sakatlanınca apar topar affedildi.

Kurmaylar, teknik patron Hakan Kutlu'nun araya girmesiyle Pantilimon'u ikna edip takıma döndürdü. Ligde en son 24 Şubat'a Denizli'de oynanan ve yeşil-siyahlıların 2-1 kaybedilen Karagümrük maçında kaleye geçen 34 yaşındaki eldiven, 7 maçtır kadroda değildi. Cobtel Pantilimon, Başakşehirspor karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmek istenmiş ancak telefonunu açmayarak yönetime, 'Ödeme yoksa beni aramayın' mesajı göndermişti.

■ SEBAHATTİN ALP