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pes etmiyor

3. Lig’de Play-Off yarışının gerisine düşen Kaf-Kaf, son altı haftada hedefe varacak

Karşıyaka pes etmiyor

30.3.2021

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta geçen haftayı bay takım olarak geçiren Karşıyaka, yarın Batman Petrolspor maçıyla birlikte yeni bir başlangıç yaparak Play-Off hattını yakalamak istiyor. Son 13 maçta yalnız 2 galibiyet, 2 beraberliğin yanında 9 mağlubiyet alarak yarışta geriye düşen Kaf-Kaf, kalan 6 haftada Play-Off yarışı verecek.

Play-Off barajının 4 puan gerisindeki yeşil-kırmızılı ekip, evinde Batman Petrolspor sınavıyla birlikte yeni seri başlatıp ilk hedefine ulaşmayı amaçlıyor. Batman randevusunun ardından ilk 5 sıra içindeki İçel İdman Yurdu'na konuk olup, yine direkt rakiplerinden Şile Yıldızspor'u ağırlayacak Karşıyaka, sezonu Altındağspor (D), Osmaniyespor ve Erbaaspor (D) sınavlarıyla tamamlayacak. Karşıyaka geçen sezon 3. Lig Yükselme Play-Off Final maçında Turgutluspor'a yenilerek 2. Lig'e yükselme frsatını kaçırmıştı.

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