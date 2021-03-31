  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Karşıyaka KSK şok oldu

KSK şok oldu

Karşılaşmaya tutuk başlayan Pınar Karşıyaka, Bursa temsilcisine 11 sayı farkla mağlup oldu. TOFAŞ gruptaki ilk galibiyetini alırken yeşil-kırmızılı İzmir ekibi, bir üst tura çıkma şansını zora soktu.

KSK şok oldu

31.3.2021

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu 5. haftası Türk derbisine sahne olurken, Pınar Karşıyaka, TOFAŞ'a deplasmanda 90-79 yenildi. Karşılıklı sayılar ile başlayan mücadelenin ilk bölümlerinde pota altı oyunlarıyla etkili olan TOFAŞ, 5. dakikayı 13-8 önde geçti. Morgan ile direnç gösteren konuk ekibe karşı, Zubcic ve Phillip ile sayılar bulan TOFAŞ, ilk periyodu 22-18'lik skor avantajıyla tamamladı. İkinci periyodun başında Purcell ve Christon'ın basketleriyle TOFAŞ, skoru 26-21'e çekti. TOFAŞ, çeyreğin son saniyesinde Zubcic'in dış atış isabeti sonrası soyunma odasına 44-41 önde gitti.

KAF-KAF YAKALAYAMADI
Dönüşte her iki ekip de savunma ağırlıklı bir oyun sergilerken, 25. dakika 52-52'lik eşitlikle geçildi. Bu bölümde kazandığı faul atışlarını değerlendiren TOFAŞ, Phillip'in dış isabetiyle de farkı 8'e çıkardı: 60-52. Periyodun kalan bölümlerinde hata yapmayan TOFAŞ, final periyoduna da 66-59'luk avantajla girdi. Zubcic'in dış atış isabetiyle oyun üstünlüğünü eline geçiren TOFAŞ, farkı da çift hanelere çekti: 69-58. Morgan ve Kennedy'nin basketleriyle oyuna ortak olmak isteyen Pınar Karşıyaka'ya, Purcell'in pota altı sayılarıyla izin vermeyen TOFAŞ, 36. dakikayı 80-69'luk skorla geride bıraktı. Maçın kalan bölümlerinde de oyun hakimiyetini koruyan TOFAŞ, parkeden 90-79'luk skorla galip ayrıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

KSK şok oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.