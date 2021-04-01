Çıkmadık candan umut kesilmez

Karşıyaka, kümede kalma hesapları yapan ve son maçında sahasında Somaspor'u yenen özgüvenli Batman Petrolspor önünde Play-Off için son kozlarını oynamak için sahaya çıktı. İlk 5 arasındaki puan farkını azaltmak ve umutlarını son haftalara taşımak isteyen Kaf-Kaf'ın temkinli görüntüsü dikkat çekti. Karşılaşmanın ilk 30 dakikasında top Karşıyaka'nın hakimiyetindeydi. Ancak Batman savunması Erdi Bakırcı'nın önderliğinde yeşil-kırmızılılara hiç boş alan bırakmadı. İkinci yarıda Namık Barış-Harun değişikliği Karşıyaka'nın vitesini yükseltti. Doğukan'ın kanata geçmesi, Harun'un orta sahada ofansif olarak görev yapması KSK'yi pozisyonlara soktu.

PUAN FARKI AÇILIYOR

Ev sahibi ekip özellikle Doğukan ile gole çok yaklaştı ancak fileleri sarsma başarısını bir türlü gösteremedi. Karşılaşmanın sonlarına doğru konuk ekip topu tamamen Karşıyaka'ya vererek alan savunması yaptı. Aydın ve Nazilli'den yakından tanıdığımız stoper Erdi yine kritik hamlelerle Kaf-Kaf'ın pozisyona girmesine engel oldu. Kapalı defansa karşı Kaf-Kaf hep kısa paslarla göbekten girmeyi denedi. Ancak İzmir'in rüzgarlı havasında uzaktan şut atmayı hiç denemedi. Play-Off hattıyla aradaki puan farkı iyice açıldı. Son iki sezondur Play-Off oynayan Karşıyaka'nın bu sezon finallere kalması mucizelere kaldı gibi... Ne diyelim çıkmadın candan umut kesilmez.