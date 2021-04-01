Karşıyaka kayıp!

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Ömer Şivka *, Mehmet Vargün **, Mustafa Çevik **

KARŞIYAKA: Erdoğan ** - İlyas ** (84 Anıl *), Cenk **, Metin **, Ferdi ** (63 Özgür **), Caner ** (69 Arif *), Mustafa Aşan **, Mustafa Değirmenci **, Barış Namık * (46 Harun **), Doğukan **, Hakan Kuş **

BATMAN PETROL: Cihan ** - İbrahim **, Erdi ***, Okan **, Hüseyin ** (79 Rıfatcan *), Emre Aydın ** (56 Aydın *), Emre Kars **, Abdulsamet **, Özgen **, Umut **, Nezir ** (90+1 Furkan)

GOL: Yok SARI KARTLAR: Mustafa Aşan, (KSK) Nezir, Emre Kars, Aydın (Batman)

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Karşıyaka, evinde oynadığı maçta Batman Petrolspor'la 0-0 berabere kaldı. Son iki maçta 5 puan kaybeden KSK, Play-Off yolunda ağır bir yara alırken, 5. sırada yer alan Şile Yıldızspor ile arasındaki puan farkı da 5'e çıktı. Maçın 37. dakikasında ceza yayı üzerinden Cenk'in kullandığı firikikte top baraja takıldı. Yeşil-kırmızılılar, uzun süre hakeme rakibin topu elle oynadığı gerekçesiyle itiraz etti. Ancak sonuç değişmedi.

ARİF GOLÜ ATAMADI

41'de Mustafa Değirmenci'nin sağdan ortasında Hakan Kuş'un kafa şutunda top uzak köşeden az farkla auta çıktı. 51'de Harun'un pasıyla ceza sahasına giren Doğukan'ın şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti. 90+2'de Mustafa Değirmenci'nin sağdan kullandığı köşe atışında ön direkte Özgür topu aşırttı. Arka direkte Arif topa dokunamadı. 90+6'da Mustafa Değirmenci'nin sağdan kullandığı köşe atışında Batman ceza sahasında karambol yaşandı. Ancak konuk ekip savunması topu uzaklaştırdı. Maç 0-0 sona erdi.

ONUR ALKAN ŞOKU YAŞANDI

KARŞIYAKA'DA 2013- 2015 sezonları arasında forma giyen Onur Alkan, dün Batman Petrolspor formasıyla eski kulübüne karşı forma giyecekti. Isınırken sakatlanan tecrübeli oyuncu kadrodan çıkarıldı. Alkan'ın durumunun yarın belli olacağı ifade edildi.



KSK'DE TEK DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör İbrahim Cezayir, Batman karşısında Fatih'in yerinde M.Aşan'ı oynattı

Karşıyaka Teknik Direktörü İbrahim Cezayir, Batman Petrolspor karşısına ilk 11'de tek değişiklikle çıktı. Genç teknik adam, sarı kart cezalısı Fatin Öztekin'in yerine Somaspor ile oynanan karşılaşmada cezalı olduğu için forma giyemeyen kaptan Mustafa Aşan'ı ilk 11'de sahaya sürdü. Yeşil-kırmızılı ekipte sakatlıkları sona eren Anıl Çıracı ile Özgür Güler uzun bir aranın ardından kadroya girdi. İki futbolcu yedek kulübesinde yer aldı. İbrahim Cezayir, defansın sağında tercihini yine İlyas ile solunda henüz profesyonel olmayan genç Ferdi'den yana kullandı

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ