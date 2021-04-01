Pınar KSK’ye kabus çöktü

Kısa bir süre önce ING Basketbol Süper Ligi hem de FIBA Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çeken Pınar Karşıyaka, son 10 gün içerisinde aldığı sonuçlarla şaşkınlık yaratırken iki kulvarda da ağır darbe aldı. Kaf-Kaf, A.Efes ve Bursa'ya yenilerek 2. sıradaki yerini F.Bahçe Beko'ya kaptırırken Avrupa'da da benzer bir düşüş yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde Hapoel'e kaybeden ardından Tofaş'a da 90-79 mağlup olan yeşil-kırmızılılar Avrupa'da 8'li Final hedefini de riske soktu.

BRINDSI İLE KRİTİK KARŞILAŞMA

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu I Grubu'nda Holon ve Brindisi'nin gerisinde kalan Karşıyaka, 8'li Final için haftaya Brindisi ile çok kritik bir mücadeleye çıkacak. Şok yenilgiler sonrası taraftarlar da büyük şaşkınlık yaşadı. Kulüpteki mali sıkıntı nedeniyle ocak ayındaki maaşlarını yarım alan oyuncuların bu ay başında maaşlarının gecikmesi üzerine 5 Mart'ta antrenman boykotu yapmasını hatırlatan taraftarlar, takımın maaş boykotu krizinin ardından büyük düşüş yaşadığını savundu.

ESKİ DOSTTAN AĞIR DERS

AVRUPA'DA başarı hedefleyen Pınar Karşıyaka'ya en büyük darbe takımın eski çalıştırıcılarından Hakan Demir'in görev yaptığı Tofaş'tan geldi. Pınar Karşıyaka'da antrenör Ufuk Sarıca'nın ilk dönemi öncesinde 2009-2012 yılları arasında aralıksız çalışan Hakan Demir'in 3 sene önce yeşil-kırmızılılara dönmesi gündeme gelmiş ancak yeşil-kırmızılı yönetim tercihini Özhan Çıvgın'dan yana kullanmıştı.